Дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление футболиста белгородского «Салюта»

Решение вынесено на основании оценки экспертно-судейской комиссии. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил удаление полузащитника «Салюта» Данилы Матвевнина. Решение вынесено на основании оценки экспертно-судейской комиссии. Главный судья встречи Иван Сараев оставил белгородцев в меньшинстве на 76-й минуте матча «Салют» - «Динамо» (Владивосток) при счёте 0:0. Прямую красную карточку получил Данила Матвевнин. Наша команда пропустила гол на последних минутах встречи и проиграла 0:1. Таким образом Матвевнин сможет сыграть в матче 19-го тура второй лиги в третьей группе «Космос» - «Салют», который состоится 30 октября в Долгопрудном.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские хоккеисты проиграли курскому «Соколу» (2:4). Подопечные Андрея Романова продолжают раздавать очки всем, кому не лень.