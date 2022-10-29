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НовостиСпорт29 октября 2022 13:24

Дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление футболиста белгородского «Салюта»

Данила Матвевнин сможет сыграть 30 октября в Долгопрудном
Алексей СЕРГУНИН
Решение вынесено на основании оценки экспертно-судейской комиссии.

Решение вынесено на основании оценки экспертно-судейской комиссии.

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил удаление полузащитника «Салюта» Данилы Матвевнина. Решение вынесено на основании оценки экспертно-судейской комиссии. Главный судья встречи Иван Сараев оставил белгородцев в меньшинстве на 76-й минуте матча «Салют» - «Динамо» (Владивосток) при счёте 0:0. Прямую красную карточку получил Данила Матвевнин. Наша команда пропустила гол на последних минутах встречи и проиграла 0:1. Таким образом Матвевнин сможет сыграть в матче 19-го тура второй лиги в третьей группе «Космос» - «Салют», который состоится 30 октября в Долгопрудном.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские хоккеисты проиграли курскому «Соколу» (2:4). Подопечные Андрея Романова продолжают раздавать очки всем, кому не лень.