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НовостиПроисшествия29 октября 2022 13:16

В Белгородской области продавец магазина пыталась дать взятку полицейскому

Так она хотела уйти от ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему
Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району СУСК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 19 октября этого года 43-летняя подозреваемая, находясь на своем рабочем месте в одном из продуктовых магазинов Белгородского района, продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю. Его остановили патрулировавшие улицу инспекторы ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по району.

Когда страж порядка начал составлять административный протокол, женщина предложила ему за денежное вознаграждение закрыть на глаза на ее проступок. Но продавец все же отважилась на нарушение закона, положив 25 тысяч рублей в перчаточный ящик служебного автомобиля сотрудников полиции. Сотрудник УМВД отказался от взятки, незамедлительно сообщив своему руководству о случившемся. Расследование уголовного дела продолжается.