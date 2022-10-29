Белгородские хоккеисты проиграли курскому «Соколу»

Завтра, 30 октября, команды проведут повторный матч в Губкине. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся матч между МХК «Белгород» и курским «Соколом». Встречались две худшие команды восточной конференции: хозяева занимали десятое место, гости – 11-е. Казалось, кого уж обыгрывать, если не курян. Но «Белгород» вновь опростоволосился, хотя на 16-й минуте повел в счете благодаря шайбе Никиты Эленпорта. На 53-й минуте Владислав Митюрев восстановил равновесие (2:2) после того, как «Сокол» провел две результативные атаки. Но одержать волевую победу белгородцы не смогли, а вот курские парни сотворили мини-сенсацию, добив обескураженных хозяев – 4:2.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» (21 очко). Далее идут пензенский «Дизелист» и «Тамбов» (по 18). У МХК «Белгород» пять баллов и десятое промежуточное место. Завтра, 30 октября, команды проведут повторный матч в Губкине. Начало в 13:00.