В Белгороде контроллерами беспрепятственного доступа спецтранспорта оборудованы 30% шлагбаумов и ворот

Сервис обеспечивает проезд спецтранспорта МЧС, скорой помощи и Росгвардии на дворовые территории, которые оборудованы автоматическими воротами и шлагбаумами. Контроллер открывает шлагбаум или ворота при подъезде техники на расстояние 25-30 метров и будет держать их открытым в течение всего времени нахождения техники в этом радиусе.

Напомним, что в 2021 году вступили в силу новые правила пожарной безопасности, согласно которым должна быть обеспечена автоматическая разблокировка шлагбаумов для беспрепятственного проезда пожарной техники. Сейчас эти требования выполняются только в домах, где есть собственная охрана с постоянным видеонаблюдением, но их количество минимально.