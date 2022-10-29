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НовостиОбщество29 октября 2022 10:03

В Белгороде контроллерами беспрепятственного доступа спецтранспорта оборудованы 30% шлагбаумов и ворот

При ЧП они позволяют оперативно заезжать на дворовые территории
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сервис обеспечивает проезд спецтранспорта МЧС, скорой помощи и Росгвардии на дворовые территории, которые оборудованы автоматическими воротами и шлагбаумами. Контроллер открывает шлагбаум или ворота при подъезде техники на расстояние 25-30 метров и будет держать их открытым в течение всего времени нахождения техники в этом радиусе.

Напомним, что в 2021 году вступили в силу новые правила пожарной безопасности, согласно которым должна быть обеспечена автоматическая разблокировка шлагбаумов для беспрепятственного проезда пожарной техники. Сейчас эти требования выполняются только в домах, где есть собственная охрана с постоянным видеонаблюдением, но их количество минимально.