В Белгородской области братья и сестры мобилизованных также получат выплаты

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгородской начнут несовершеннолетним братьям и сестрам мобилизованных начнут оказывать финансовую поддержку. Выплаты будут предоставлять на школьные обеды или детсады.

К губернатору Белгородской области обратился один из мобилизованных белгородцев. Парень рассказал, что у него нет супруги и детей, но есть младшие братья и сестра. Выплаты они не получали.

Вячеслав Гладков согласился, что ранее об этом не подумали. Глава региона принял решение, что несовершеннолетние родственники резервистов смогут получать выплаты.