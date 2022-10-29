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НовостиОбщество29 октября 2022 9:16

В Белгородской области братья и сестры мобилизованных также получат выплаты

Деньги будут предоставляться на школьные обеды и оплаты детсадов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгородской начнут несовершеннолетним братьям и сестрам мобилизованных начнут оказывать финансовую поддержку. Выплаты будут предоставлять на школьные обеды или детсады.

К губернатору Белгородской области обратился один из мобилизованных белгородцев. Парень рассказал, что у него нет супруги и детей, но есть младшие братья и сестра. Выплаты они не получали.

Вячеслав Гладков согласился, что ранее об этом не подумали. Глава региона принял решение, что несовершеннолетние родственники резервистов смогут получать выплаты.