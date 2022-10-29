Большая часть жильцов вернулась в поврежденную при обстреле многоэтажку в Белгороде

Жильцы многоэтажки на Губкина вернулись домой. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Напомним, многоэтажка по улице Губкина 42г в Белгороде пострадала 13 октября в ходе обстрела. От удара были повреждены технический этаж и две квартиры.

Для безопасности всех жильцов вывезли из квартир. После чего строители оперативно занялись демонтажем конструкций, а независимые эксперты провели анализ состояния здания. Каждый этап работы, техдокументацию согласовывали с жильцами.

- К вопросам каждого собственника подходили индивидуально. Как только было получено разрешение, и все убедились, что в доме безопасно, люди смогли вернуться, - рассказал Антон Иванов.

28 октября большая часть жильцов вернулась в свои квартиры. Мэр Белгорода также сообщил, что восстановление двух пострадавших квартир планируют закончить в феврале 2023 года. Пока же одна семья будет бесплатно жить в гостинице, другая самостоятельно определилась с местом временного проживания.