По улицам Белгорода будет курсировать ночной автобус

В Белгороде появится ночной автобус. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде появится новый маршрут № 56. Автобус будет курсировать в ночное время от аэропорта до улицы Есенина. Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко во время брифинга.

Также в Белгороде и агломерации в следующем году организуют 132 маршрута. 10 из них - новые. Несколько автобусов станут заезжать на улицы, где раньше не ходил общественный транспорт.

Новые маршруты расширят охват микрорайонов ИЖС. По просьбе местных жителей, у двух автобусов разделили маршруты, чтобы сократить время в пути. Также по некоторым маршрутам увеличат часы работы в вечернее время.

Напомним, 15 сентября белгородцы приняли участие в обсуждении новой маршрутной сети, где горожане попросили повесить на остановках схемы движения транспорта. Власти продумывают, какой вариант будет наиболее удобным.