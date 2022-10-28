За убийство сожителя белгородку отправили в колонию

Во время бытовой ссоры злоумышленница пырнула мужчину ножом в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

36-летняя жительница Старого Оскола признана виновной по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что вечером 24 марта этого года подсудимая со своим сожителем находилась в одной из квартир микрорайона «Интернациональный» в Старом Осколе. Во время бытовой ссоры дама нанесла мужчине удар ножом в живот. С полученным ранением потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на весь комплекс оказанной ему неотложной медицинской помощи, 25 марта умер.

- В итоге женщину осудили на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.