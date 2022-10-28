29 октября в Белгородской области ожидаются дожди и туман

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем от +8 до +13 градусов. В Белгороде ночью 4-6 градусов выше ноля, днем от +10 до +12 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Также сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортным средством в дождь - необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. В связи с появлением тумана будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.