Белгородские кикбоксеры завоевали 9 медалей на международном турнире в Кемерово

Алексей Потеряхин (крайний справа) и его воспитанники. Фото из архива Алексея Потеряхина.

В Кемерово прошёл международный турнир "Россия - спортивная держава" по кикбоксингу. Спортсмены ДЮСШ № 4 Белгорода в контактных дисциплинах завоевали девять наград: по три каждого достоинства.

В разделе лайт-контакт в весовой категории до 32 кг Давид Едаменко стал первым (четыре боя - четыре победы), Никита Щукин финишировал вторым (до 28 кг, три боя - две победы), а Александр Григорьев в этой же весовой категории завоевал бронзовую медаль (два боя - одна победа).

В разделе поинтфайтинг победу праздновали Григорьев (два боя - две победы) и Едаменко (три боя - три победы), серебро завоевал Богдан Сорокин (37 кг, три боя - две победы) и бронзу - Щукин.

В разделе К1 Арина Кирик в весовой категории до 48 кг завоевала серебряную медаль, уступив серебряному призёру первенства мира 2021 года по тайскому боксу из республики Беларусь.

- В разделе фулл-контакт Мария Рыжова (13-14 лет, 48 кг), одолев соперницу из республики Тыва, уступила в полуфинале действующему победителю первенства России 2022 и серебряному призёру первенства Европы 2021 по боксу спортсменке из Ульяновска, - подытожил тренер спортсменов Алексей Потеряхин.