Белгородские оперативники задержали курьера-афериста

24 октября в полицию Старого Оскола с заявлением обратилась 73-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестные под предлогом освобождения от ответственности ее родственника якобы за совершенное им ДТП похитили у нее 400 тысяч рублей. Деньги пожилая оскольчанка передала курьеру. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с курскими коллегами установили личность подозреваемого в мошенничестве и задержали его. Им оказался 20-летний житель Старого Оскола.

По предварительным данным, злоумышленник в мессенджере подыскал себе работу курьером. При этом он был осведомлен о том, что путем обмана будет забирать у пожилых людей деньги и передавать их сообщнику, оставляя себе процент от похищенной суммы. 24 октября он прибыл к 73-летней пенсионерке, которая, находясь в заблуждении, передала ему 400 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители обнаружили еще несколько эпизодов преступной деятельности 20-летнего старооскольца на территории других регионов. В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.