В Белгороде «Ниссан» сбил 21-летнего пешехода

По предварительным данным, вчера, 27 октября, в Белгороде в 17:40 38-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Серена», двигался по ул. Попова со стороны ул. Супруновская в направлении ул. Победы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В районе дома № 2 он наехал на 21-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец без водительских прав вновь попался на пьяной езде. За повторное нарушение ПДД молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.