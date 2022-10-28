Двое белгородцев умерли от коронавируса 27 октября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе два пациента стали жертвой COVID-19. Это жители Красногвардейского района 1926 года рождения и Белгородского района 1942 года. Они проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода. За это же время 101 человек заболел, а выздоровели – 128.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 794 пациента, выздоровели – 158 603, умерли – 2 303. Сейчас из 149-ти госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 26 октября в нашем регионе заболели 100 человек, а выздоровели – 135. А 25 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 132 к 104-м.