Житель Белгородской области хотел откупиться от наказания за нарушение ПДД за 11,25 тысячи рублей

Злоумышленник положил деньги около рычага коробки передач. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 12 августа этого года 50-летний мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля дорожно-патрульной службы, попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 11 250 рублей, положив деньги около рычага коробки передач. Таким образом, он хотел уйти от ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался и сообщил в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Красногвардейского района, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до восьми лет лишения свободы.