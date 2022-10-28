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Происшествия28 октября 2022 10:08

Житель Белгородской области хотел откупиться от наказания за нарушение ПДД за 11,25 тысячи рублей

Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник положил деньги около рычага коробки передач. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Злоумышленник положил деньги около рычага коробки передач. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 12 августа этого года 50-летний мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля дорожно-патрульной службы, попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 11 250 рублей, положив деньги около рычага коробки передач. Таким образом, он хотел уйти от ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался и сообщил в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Красногвардейского района, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до восьми лет лишения свободы.