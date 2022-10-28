В Белгороде водители "Мерседеса" и "Лады Калины" устроили потасовку на проезжей части

27 октября сотрудники УМВД России по Белгороду в одном из телеграм-каналов обнаружили видеозапись, на которой два водителя - "Мерседеса" и "Лады Калины", находясь на проезжей части, выясняют отношения.

Стражи порядка установили участников конфликта. Ими оказались 32-летний житель областного центра и 55-летний уроженец Шебекино. Они были вызваны в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Кроме того, водителю «Мерседеса» по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за нарушение требований технического регламента к светопропускной способности стекол назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.