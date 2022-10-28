Белгородец едва не зарезал свою сожительницу

На днях в дежурную часть ОМВД России по Губкину обратилась 58-летняя женщина. Она сообщила, что сожитель угрожал ей физической расправой и причинил телесные повреждения. В ходе проверки информация подтвердилась. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, пара проживала вместе в течение года. После ссоры женщина ушла от сожителя в бытовую комнату, где ночевала. Спустя несколько дней 43-летний мужчина пришел к ней со спиртным, чтобы помириться. Во время застолья между ними вновь произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож из своей куртки и приставил к горлу потерпевшей. Женщина оттолкнула мужчину ногой, выбралась из бытового помещения на улицу и сразу вызвала полицию.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ и ч.1 ст. 119 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, и угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.