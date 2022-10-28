В Белгородской области учрежден новый почетный знак «Отцовская слава»

Вручение наград в регионе приурочат ко Дню отца, который в России отмечают в третье воскресенье октября. Фото из телеграм-канала "правительство Белгородской области".

Соответствующие изменения в закон «О наградах Белгородской области» внесли вчера, 27 октября, на заседании облдумы.

Знак отличия будут вручать одиноким отцам, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, ведут добропорядочный образ жизни, ответственно относятся к семье и выполнению родительского долга. Важно, что отец должен совместно проживать с детьми. Еще одно обязательное условие – регистрация родителя по месту жительства на территории Белгородской области не менее 20 лет.

«Отцовская слава» имеет три степени: знак I степени будет вручаться отцам, которые воспитывают пятерых и более несовершеннолетних детей, знак II – четверых, знак III – троих детей до 18 лет включительно. Вместе с почётным знаком многодетные отцы получат единовременную денежную выплату. Ее размер будет варьироваться в зависимости от степени награды по аналогии с «Материнской славой». Вручение наград в регионе приурочат ко Дню отца, который в России отмечают в третье воскресенье октября.