28 октября жители из приграничных районов Белгородской области отправятся в Московскую область

Одно из решений, принятых на заседании Оперативного штаба по усилению мер безопасности в Белгородской области - удовлетворение запроса жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Московская область готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Белгородская область предоставляет транспорт. Питание и проживание на территории санатория будет бесплатным. Жители смогут вернуться в свои дома, когда позволит оперативная ситуация.

Сегодня, 28 октября, в Московскую область отправляется первая группа белгородцев, принявших решение о временном переселении. Губернатор Белгородской области будет лично провожать жителей.

- Я благодарен губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который любезно и с большой радостью принимает наших жителей, - заявил во время традиционного утреннего обращения в соцсетях Вячеслав Владимирович. - Провожу на вокзале сам. Встретимся, поговорим. Постараюсь во время командировки заехать к ним, посмотреть, как разместились. Но мои заместители будут встречать уже завтра на местах. Но и, конечно, надеемся, что все это продлится очень недолго и все, кто сейчас уезжает, быстро вернутся в свои дома и квартиры.