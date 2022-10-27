Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 18:19

Вячеслав Гладков подтвердил информацию о попавших в плен белгородцах

Глава региона рассказал об этом во время прямой линии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области уже предпринимаются меры для освобождения пленных белгородцев.

В Белгородской области уже предпринимаются меры для освобождения пленных белгородцев.

Во время вечерней прямой линии «10 вопросов губернатору» 27 октября белгородка спросила главу региона, какие меры предпринимаются для освобождения белгородцев, которые попали в украинский плен. Вячеслав Гладков подтвердил, что информация о пленных военнослужащих достоверная и сообщил, что все необходимые документы для разрешения ситуации уже направлены в соответствующие министерства

- У нас действительно есть информация, что несколько белгородцев попали в плен. Их семьям будет оказана максимальная помощь. Будем всеми силами возвращать белгородцев домой, - сказал губернатор Белгородской области.