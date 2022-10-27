Вячеслав Гладков подтвердил информацию о попавших в плен белгородцах

В Белгородской области уже предпринимаются меры для освобождения пленных белгородцев.

Во время вечерней прямой линии «10 вопросов губернатору» 27 октября белгородка спросила главу региона, какие меры предпринимаются для освобождения белгородцев, которые попали в украинский плен. Вячеслав Гладков подтвердил, что информация о пленных военнослужащих достоверная и сообщил, что все необходимые документы для разрешения ситуации уже направлены в соответствующие министерства

- У нас действительно есть информация, что несколько белгородцев попали в плен. Их семьям будет оказана максимальная помощь. Будем всеми силами возвращать белгородцев домой, - сказал губернатор Белгородской области.