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Общество27 октября 2022 14:34

В Белгородской области увековечат память погибших при защите Отечества

Соответствующий закон приняли на заседании областной Думы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Новый закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества действует в отношении погибших в ходе СВО.

Новый закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества действует в отношении погибших в ходе СВО.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде состоялось 25-е заседание областной Думы седьмого созыва. Во время заседания депутаты единогласно приняли Закон Белгородской области «Об увековечении на территории Белгородской области памяти погибших при защите Отечества», который инициировал глава региона Вячеслав Гладков.

Действие принятого документа распространяется на всех, кто погиб, умер от ранений или пропал без вести, выполняя боевые задачи или служебные обязанности по защите Российской Федерации. В законе отдельно подчеркивается, что он действует и в отношении погибших в ходе специальной военной операции.

В рамках нового закона предусмотрено проведение военно-патриотических уроков, спортивных мероприятий, молодежных форумов, содействие деятельности патриотических клубов и поисковых объединений, а также реализацию общественно значимых инициатив граждан по сохранению памяти о героях. Законопроект подготовлен при поддержке прокуратуры Белгородской области.