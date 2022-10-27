Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля в Белгороде

Белгородец, несмотря на замечания друга, облил салон машины горючим и поджег. Фото: "КП" Архив

С заявлением о поджоге автомобиля в полицию Белгорода обратился 75-летний мужчина. Правоохранители установили личность поджигателя и задержали его. Нарушителем оказался 26-летний местный житель.

По предварительной информации, злоумышленник с приятелем воспользовались тем, что в автомобиле пенсионера запирались не все двери. Решив погреться в чужой машине, они обнаружили на переднем сидении бутылку с бензином. Подозреваемый, несмотря на замечания друга, облил салон машины горючим и поджег. Огонь зацепил и стоявший неподалеку «Хендай».

По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.