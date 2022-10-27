В честь 70-летия вневедомственной охраны Росгвардии в Белгороде прошел шахматный турнир

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде в шахматном клубе «Белая королева» состоялся турнир среди сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии региона. Чемпионат приурочили к 70-летнему юбилею подразделения, который отмечается 29 октября.

Главным судьей соревнований выступил чемпион войск национальной гвардии и Центрального округа по шахматам начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник полиции Сергей Головко. Он поздравил коллег с приближающимся праздником и пожелал честной борьбы в турнире.

После турнира подполковник полиции Сергей Головко провел для росгвардейцев сеанс одновременной игры на 7 досках. Офицер поделился с коллегами своим опытом, секретами и методиками еще советской школы, которую сегодня не применяют и не знают в других странах. В завершение мероприятия победителей и призеров соревнований наградили памятными грамотами и подарками.