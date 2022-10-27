Белгородец без водительских прав вновь попался на пьяной езде

За повторное нарушение ПДД в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На одной из улиц Разумного сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ауди 100», за рулем которого находился 21-летнего белгородец. Выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения. Кроме того, молодой романтик, возвращаясь от возлюбленной, был опьянен не только чувствами, но и горячительными напитками. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

Во время проверки полицейские также установили, что в начале года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Что не помешало нарушителю снова сесть за руль пьяным.

За повторное нарушение ПДД в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.