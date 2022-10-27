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Здоровье27 октября 2022 12:27

В Белгородской области скончался пациент с подтвержденным COVID-19

80-летний мужчина проходил лечение на базе второй горбольницы Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
135 белгородцев за сутки победили коронавирус.

135 белгородцев за сутки победили коронавирус.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области еще один пациент стал жертвой коронавируса. Как сообщили в региональном Минздраве, скончавшийся – житель Вейделевского района 1942 года рождения. Пожилой мужчина проходил лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

По информации оперативного штаба по коронавирусу по состоянию на 27 октября в Белгородской области за сутки зарегистрировано 100 новых заболевших. На данный момент госпитализировано 152 белгородца. Семеро находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Справились с болезнью 135 человек.