В Белгородской области скончался пациент с подтвержденным COVID-19

135 белгородцев за сутки победили коронавирус. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области еще один пациент стал жертвой коронавируса. Как сообщили в региональном Минздраве, скончавшийся – житель Вейделевского района 1942 года рождения. Пожилой мужчина проходил лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

По информации оперативного штаба по коронавирусу по состоянию на 27 октября в Белгородской области за сутки зарегистрировано 100 новых заболевших. На данный момент госпитализировано 152 белгородца. Семеро находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Справились с болезнью 135 человек.