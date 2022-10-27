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Происшествия27 октября 2022 12:03

В Старом Осколе пожарные спасли из горящего гаража мужчину

Пострадавшего передали врачам скорой помощи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

В среду, 26 октября, в Старом Осколе Белгородской области загорелся гараж с мансардным этажом. В ходе ликвидации возгорания огнеборцы пожарно-спасательной части № 6 спасли местного жителя 1981 года рождения. Пострадавшего мужчину передали врачам скорой помощи.

В результате возгорания огнем были повреждены вещи на площади 9 квадратных метров, пламя закоптило стены и потолок по всей площади хозяйственной постройки. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.