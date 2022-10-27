Житель Белгородской области ударил родного брата ножом в грудь

Белгородец ударил родного брата ножом в грудь. Фото: "КП" Архив

В полицию Чернянского района поступило сообщение о 43-летнем мужчине с ножевым ранением. О раненом сообщили сотрудники медучреждения.

По предварительным данным, после длительного семейного застолья произошла потасовка. И во время конфликта 38-летний подозреваемый схватил нож и ударил им в грудь родного брата. Родственники вызвали потерпевшему скорую.

Оперативники задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Чернянец может лишиться свободы на срок до десяти лет.