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Происшествия27 октября 2022 11:02

Житель Белгородской области ударил родного брата ножом в грудь

Конфликт между мужчинами случился после длительного застолья
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец ударил родного брата ножом в грудь.

Белгородец ударил родного брата ножом в грудь.

Фото: "КП" Архив

В полицию Чернянского района поступило сообщение о 43-летнем мужчине с ножевым ранением. О раненом сообщили сотрудники медучреждения.

По предварительным данным, после длительного семейного застолья произошла потасовка. И во время конфликта 38-летний подозреваемый схватил нож и ударил им в грудь родного брата. Родственники вызвали потерпевшему скорую.

Оперативники задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Чернянец может лишиться свободы на срок до десяти лет.