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Происшествия27 октября 2022 10:26

За сутки сотрудники ГАИ выявили 600 нарушений ПДД в Белгородской области

Более 130 белгородцев перешли улицу в неположенном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Полицейские выявили 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

Полицейские выявили 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

За прошедшие сутки в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 600 нарушений ПДД. Правоохранители отстранили от управления 11 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 3 ранее лишенных права управления.

В пресс-службе УМВД региона также сообщили, что в отношении пешеходов, переходивших улицу в неустановленном месте составлено 132 административных материала. По фактам непредоставления преимущества пешеходам - 59 материалов.

Полицейские выявили 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также 59 водителей, управлявших технически неисправными транспортными средствами. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены 26 водителей.