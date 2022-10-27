За сутки сотрудники ГАИ выявили 600 нарушений ПДД в Белгородской области

Полицейские выявили 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

За прошедшие сутки в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 600 нарушений ПДД. Правоохранители отстранили от управления 11 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 3 ранее лишенных права управления.

В пресс-службе УМВД региона также сообщили, что в отношении пешеходов, переходивших улицу в неустановленном месте составлено 132 административных материала. По фактам непредоставления преимущества пешеходам - 59 материалов.

Полицейские выявили 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также 59 водителей, управлявших технически неисправными транспортными средствами. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечены 26 водителей.