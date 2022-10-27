Опубликован топ-10 инновационных банков России по версии «Сколково»

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Данный рейтинг формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. Исследование проводилось по различным критериям, сгруппированным в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». Для анализа экспертами используются данные из открытых источников.

В рейтинге приняли участие ТОП-30 банков России. В первую пятерку вошли ВТБ, Сбер, Газпромбанк, Тинькофф и Ак Барс. Некоторым участникам рейтинга удалось значительно улучшить свои показатели в сравнении с исследованиями за предыдущие периоды. Например, банк «Открытие» поднялся в десятке на две позиции.

- Мы будем прагматично фокусироваться на эффективности ключевых бизнес-процессов - тех из них, которые значимо влияют на доходы, расходы или клиентский опыт, - сформулировал стратегию инноваций на 2023 год вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации банка Александр Орлов.