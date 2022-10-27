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Общество27 октября 2022 9:57

В Белгородской области прошли учения с расчетами ПЗРК «Игла»

Участники учебного сбора условно поразили вертолеты, самолеты и беспилотники противника
Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области прошли учебные занятия с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогли отработать на полигоне теоретические и практические действия по применению ПЗРК в различных условиях.

Каждый из участников учебного сбора смог закрепить полученные знания и отработать приобретенные навыки на специальном тренажере. Во время мероприятия военнослужащие условно поразили вертолеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты противника.