В Белгородской области прошли учения с расчетами ПЗРК «Игла»

На территории Белгородской области прошли учебные занятия с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогли отработать на полигоне теоретические и практические действия по применению ПЗРК в различных условиях.

Каждый из участников учебного сбора смог закрепить полученные знания и отработать приобретенные навыки на специальном тренажере. Во время мероприятия военнослужащие условно поразили вертолеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты противника.