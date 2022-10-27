В Белгородской области не действуют ограничения на въезд и выезд

Никакой документ для передвижения не нужен. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области нет никаких ограничений на передвижение граждан в связи с введением в регионе среднего уровня реагирования. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира в соцсети 26 октября. Вопрос на эту тему задала местная жительница, она также спросила про необходимые для передвижения специальные документы.

- Ограничения не действуют. Никакой документ для передвижения также не нужен, - пояснил Вячеслав Гладков.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин ввел в Белгородской области средний уровень реагирования. Правительство региона будет проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.