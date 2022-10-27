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Общество27 октября 2022 8:19

Раненым при обстрелах белгородцам будут выплачивать по 500 тысяч рублей

Денежную компенсацию получат пострадавшие со средними и тяжелыми ранениями
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Компенсация положена всем мирным жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах

Компенсация положена всем мирным жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах

Во время вечернего прямого эфира 26 октября житель Шебекино спросил, полагаются ли какие-то выплаты пострадавшим при обстреле рынка. По словам мужчины, в полиции сообщили, что для компенсации нужна справка от врача, но в медучреждении на этот вопрос белгородцу не ответили.

Вячеслав Гладков пояснил, что компенсация положена всем мирным жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах.

- Мы приравниваем пострадавших мирных жителей к пострадавшим военным, поэтому все, кто получил средние и тяжелые ранения из областного бюджета получат компенсацию в размере 500 тысяч рублей, - сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что для получения компенсации необходимо предоставить заключение комиссии из Белгородской центральной районной больницы. Гладков рекомендовал шебекинцу обратиться напрямую к главврачу ЦРБ и сослаться на разговор с губернатором.

- Подойдите к главному врачу, сошлитесь на наш разговор. Они в курсе и вам не могут отказать, - добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, 22 октября под массированный обстрел попали несколько торговых центров и рынок в Шебекино. В результате обстрела пострадали 14 человек, двое из них погибли.