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Общество27 октября 2022 7:16

На реконструкцию ЦМИ в Старом Осколе Белгородская область получила 145 млн рублей

Росмолодежь приняло решение о выделении субсидии региону
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: с сайта ЦМИ Старого Оскола.

фото: с сайта ЦМИ Старого Оскола.

В утреннем обращении в соцсетях Вячеслав Гладков поделился новостью о том, что региональное министерство по делам молодёжи по итогам федеральной программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» выиграло субсидию в 145 млн рублей. Эта субсидия пойдет на реконструкцию старооскольского центра молодежных инициатив.

- Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодежи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами. А мы постараемся очень качественно реализовать этот проект на радость не только старооскольской молодежи, но и всей молодежи Белгородской области, - рассказал глава региона.