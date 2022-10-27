Белгородские школы переведены на дистант до 1 декабря

Дистант в белгородских школах продлили до 1 декабря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети 27 октября сообщил, что по окончании осенних каникул, с 31 октября и до 1 декабря в общеобразовательных школах и колледжах будет введено дистанционное обучение. Это распространится в 9 приграничных муниципалитетах, Белгороде и Яковлевском городском округе. Такое решение приняли на втором заседании оперативного штаба.

- Я надеюсь, что вы все понимаете, уважаемые друзья, уважаемые родители, уважаемые учителя, конечно же, самое главное, дорогие дети, что эта мера вынужденная. Надеюсь, что не последует дальнейшего продления дистанционного формата, потому что, конечно, нужно общение детей с учителем. Это самая правильная форма обучения, - отметил глава региона.