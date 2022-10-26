В Следкоме Белгородской области начала работу телефонная линии для участников специальной военной операции

За консультацией могут обратиться мобилизованные граждане и члены их семей. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в СУ СК РФ по Белгородской области организована работа круглосуточной «горячей линии» для участников специальной военной операции, мобилизованных граждан и членов их семей.

При обращении на телефонную линию, граждане указанной категории могут сообщить о нарушениях их прав и законных интересов, необходимых им мерах помощи и поддержки, а также по иным вопросам.

Обращения принимаются круглосуточно. Номер телефонной линии – 8 (4722) 739-194 – звонок бесплатный. Прием сообщений ведется оператором телефонной линии. Проверка информации, поступившей по телефонной линии, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.