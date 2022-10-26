Житель Белгородской области украл швейную машинку, пылесос и детский велосипед

Днем 24 октября в ОМВД России по Валуйскому городскому округу обратилась 35-летняя хозяйка частного дома, расположенного в одном из сел. Она сообщила, что соседка, приглядывающая за ее жильем, обнаружила пропажу имущества. В ходе проверки участковые установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленник знал, что хозяев нет дома, и решил воспользоваться ситуацией. Он проник через незакрытое окно в жилище, а также побывал в хозпостройке. Его добычей стали швейная машинка, пылесос, две акустические колонки, детский велосипед, две металлические цепи, а также девять трехлитровых стеклянных банок. Похищенное изъял сотрудники полиции.

Как сообщил начальник следственного отдела ОМВД России по Валуйскому городскому округу Андрей Квачев, в соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.