2300 белгородцев умерли от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Борисовского района 1937 года рождения, проходивший лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. За это же время 104 человека заболели, а выздоровели – 132.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 593 пациента, выздоровели – 158 339, умерли – 2 300. Сейчас из 154-х госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 24 октября в нашем регионе заболели 106 человек, а выздоровели – 139. А 23 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 91 к 109-ти.