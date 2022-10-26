Белгородские тхэквондисты завоевали семь медалей на всероссийском турнире

Дарья Камкина (справа). Фото ЦСП Белгородской области.

В Москве завершились всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Патриот». В активе белгородских спортсменов семь призовых мест.

Среди юношей и девушек второе место заняла Елизавета Крухмалёва (весовая категория 41 кг). Бронзовыми призерами стали – Надежда Шакарна (44 кг), Артём Кутоманов (37 кг), Милена Сидоренко (37кг), Ева Шин (44 кг). Среди юниорок бронзовые медали завоевали – Кира Лозова (55 кг) и Дарья Камкина (68 кг).

Тренируются спортсменки в СШ Ракитянского района под руководством Алексея Писклова, Геннадия Федченко и Дианы Шин.

Как сообщалось ранее, белгородские спортсмены выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по кудо.