Белгородец на «Мазде» погиб, врезавшись в дерево

По предварительным данным, 25 октября, в 20:25 41-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 626», двигался по автодороге «Жданово - Гостищево» со стороны автодороги М-2 «Крым» в направлении села Вислое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Пежо» и «Дафа» погиб 55-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения.