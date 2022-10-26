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Происшествия26 октября 2022 10:18

Белгородец на «Мазде» погиб, врезавшись в дерево

ДТП произошло в Яковлеском горокруге
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 25 октября, в 20:25 41-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 626», двигался по автодороге «Жданово - Гостищево» со стороны автодороги М-2 «Крым» в направлении села Вислое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области в столкновении «Пежо» и «Дафа» погиб 55-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения.