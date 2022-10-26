В Белгороде продолжают восстанавливать частично разрушенную многоэтажку на улице Губкина

По планам демонтажные работы должны завершиться до конца этой недели. Фото: страница Вконтакте Валентина Демидова.

- Две квартиры фактически перестали существовать. Немножко затянулось по срокам, все-таки достаточно сложные виды работ: нужно не нанести ущерб тем квартирам, которые не пострадали и качественно выполнить работы. Строители наши стараются, - сказал глава региона.

По планам демонтажные работы должны завершиться до конца этой недели. Далее строители приступят к восстановлению жилого дома.

Напомним, 13 октября после работы ПВО осколки ракеты повредили верхнюю часть многоэтажного дума на улице Губкина в Белгороде. Демонтажные работы в здании начались 15 октября.

Вице-мэр Валентин Демидов также написал у себя в соцсети, что в четверг жители дома № 42 «г» на улице Губкина, смогут начать возвращаться в свои квартиры.