В Белгородской области в 2023 году увеличится финансирование социальных контрактов

Губернатор верит, что с каждым годом количество нуждающихся семей в нашей области будет сокращаться. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Общее финансирование социальных контрактов в Белгородской области в 2023 году составит 770 миллионов рублей, что на 170 млн больше, чем в 2022. Об этом рассказал Вячеслав Гладков в утреннем обращении к белгородцам. Глава региона поделился также, что регион уже получил дополнительные 180 миллионов рублей на данные цели. Вскоре эти средства поступят на счета белгородцев.

- Мы это делаем для того, чтобы один из самых востребованных проектов, точнее, механизмов помощи жителям Белгородской области, которые находятся не в самой простой финансовой, жизненной ситуации, дать возможность сформировать постоянных доход своей семьи. Я надеюсь, что с каждым годом количество нуждающихся семей в нашей области будет сокращаться. По крайней мере, мы для этого все предпринимаем, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, программа социальных контрактов помогает не только разрешить проблемы, но и получить хорошую работу, запустить свой бизнес, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.