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Недвижимость26 октября 2022 12:11

В Белгороде утеплили дом 1952 года постройки

Здание находится на Народном бульваре, 81
Алексей СЕРГУНИН
На выполнение работ ушло более 13,6 млн рублей.

На выполнение работ ушло более 13,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В областном центре продолжают утеплять и ремонтировать фасады многоквартирных домов. Работы на 21 объекте уже завершены. Одно из зданий находится в самом центре города – на Белгородском Арбате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В доме 120 квартир. Четырехэтажному кирпичному зданию уже 70 лет. Специалисты полностью обновили и утеплили фасад. Также вокруг дома сделали отмостку. На выполнение работ ушло более 13,6 млн рублей. Ремонт выполнялся с конца апреля и уже завершен в полном объёме.

Напомним, в текущем году проводится утепление 280 МКД региона. Полностью завершены работы уже более чем на 80 объектах, остальные должны быть сданы не позднее 30 ноября.