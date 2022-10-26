В Белгороде утеплили дом 1952 года постройки

На выполнение работ ушло более 13,6 млн рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В областном центре продолжают утеплять и ремонтировать фасады многоквартирных домов. Работы на 21 объекте уже завершены. Одно из зданий находится в самом центре города – на Белгородском Арбате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В доме 120 квартир. Четырехэтажному кирпичному зданию уже 70 лет. Специалисты полностью обновили и утеплили фасад. Также вокруг дома сделали отмостку. На выполнение работ ушло более 13,6 млн рублей. Ремонт выполнялся с конца апреля и уже завершен в полном объёме.

Напомним, в текущем году проводится утепление 280 МКД региона. Полностью завершены работы уже более чем на 80 объектах, остальные должны быть сданы не позднее 30 ноября.