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Общество26 октября 2022 7:01

Губернатор Белгородской области опроверг сообщения о платном проживании в ПВР

Вячеслав Гладков пояснил правила проживания в ПВР в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
В ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьезная угроза жизни и здоровью». Фото из соцсетей Вячеслава Гладкова.

В ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьезная угроза жизни и здоровью». Фото из соцсетей Вячеслава Гладкова.

На прямой линии «10 вопросов губернатору» 25 октября Губернатор Белгородской области рассказал о правилах проживания в пунктах временного размещения. Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, можно ли самостоятельно приехать в ПВР в Старом Осколе и платить 2500 в сутки за проживание.

Глава региона опроверг информацию о необходимости платить за размещение. При этом в ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьезная угроза жизни и здоровью».

- Просто приехать и жить там бесплатно – возможности нет, - пояснил Вячеслав Гладков.

Напомним, в ПВР в Старом Осколе на данный момент находятся жители отдельных районов города Шебекино, который подвергался обстрелам на протяжении нескольких дней.