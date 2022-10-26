Губернатор Белгородской области опроверг сообщения о платном проживании в ПВР

В ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьезная угроза жизни и здоровью». Фото из соцсетей Вячеслава Гладкова.

На прямой линии «10 вопросов губернатору» 25 октября Губернатор Белгородской области рассказал о правилах проживания в пунктах временного размещения. Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, можно ли самостоятельно приехать в ПВР в Старом Осколе и платить 2500 в сутки за проживание.

Глава региона опроверг информацию о необходимости платить за размещение. При этом в ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьезная угроза жизни и здоровью».

- Просто приехать и жить там бесплатно – возможности нет, - пояснил Вячеслав Гладков.

Напомним, в ПВР в Старом Осколе на данный момент находятся жители отдельных районов города Шебекино, который подвергался обстрелам на протяжении нескольких дней.