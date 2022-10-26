Из Белгородской области будет ходить еще один прямой поезд в Санкт-Петербург

Время в пути составит 23 часа 26 минут. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Поезд № 319В «Старый Оскол – Санкт-Петербург-Ладожский» будет курсировать ежедневно и приходить на Ладожский вокзал. В составе два плацкартных и два купейных вагона. На станции Курск прицепную группу добавят к поезду № 120В «Белгород - Санкт-Петербург». Время в пути составит 23 часа 26 минут. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По территории Белгородской области также предусмотрена остановка на станции Губкин. Ознакомиться с подробным расписанием, а также приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных билетных кассах.