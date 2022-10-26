В Белгородской области поймали «курьера», забравшего 241 тысячу рублей у 95-летней пенсионерки

За участие в мошеннической схеме в качестве посредника также предусмотрена уголовная ответственность. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

После оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Губкину во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Белгородской области, задержан еще один «курьер», помогавший мошенникам похищать деньги у пенсионеров. В совершении преступления подозревается 19-летний житель Старого Оскола. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, нелегальный заработок молодой человек нашел в интернете. Потенциальных жертв обзванивали его подельники, а в обязанности студента входило забирать деньги у доверчивых пенсионеров деньги.

Злоумышленникам удалось обмануть 95-летнюю жительницу Губкина. Сначала ей позвонила женщина, представившаяся дочерью, и сообщила, что спровоцировала ДТП. Затем в разговор включился лже-сотрудник правоохранительных органов. Он предложил напуганной пенсионерке помочь родственнице избежать уголовной ответственности и передать необходимую сумму денег. В итоге пожилая женщина отдала курьеру 241 тысячу рублей. Забрав накопления пенсионерки, староосколец должен был оставить себе определенный процент от суммы, однако решил не переводить ничего «работодателю» и самостоятельно распорядиться деньгами. Примерно половину из них он успел потратить, остальное изъяли сотрудники полиции.

В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции призывают жителей региона не соглашаться на предложения сомнительного заработка. За участие в мошеннической схеме в качестве посредника также предусмотрена уголовная ответственность.