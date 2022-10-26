Белгородский аэропорт не возобновит работу раньше 3 ноября

Белгородский аэропорт закрыт с начала специальной военной операции 24 февраля. Фото с сайта федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Сегодня, 26 октября, федеральное агентство воздушного транспорта РФ продлило запрет на полеты в 11 городов страны до 3:45 3 ноября. В их числе Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777..Напомним, что белгородский аэропорт закрыт с начала специальной военной операции 24 февраля.