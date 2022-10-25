Белгородец украл из салона сотовой связи 160 сим-карт

23 октября в отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение о краже товара из салона сотовой связи. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, прогуливаясь по одному из гипермаркетов, злоумышленник заметил, что сотрудница салона сотовой связи вышла. Воспользовавшись ситуацией, он вошел в помещение и обнаружил, что жалюзи витрины не до конца закрыты. Открыв их, мужчина похитил две портативные колонки, флеш-накопитель, защитные стекла, блок питания, портативные зарядные устройства, два кабеля, кнопочный телефон и 160 сим-карт. Сумма ущерба составила более 83 тысяч рублей.

Сложив похищенное в пакет, подозреваемый скрылся. Большую часть товара он успел продать. В соответствии с п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.