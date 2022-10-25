26 октября в Белгородской области пройдут сильные дожди

Ветер ночью юго-восточный, 5-10 м/с, днем юго-западный, 8-13 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 октября на территории региона ожидается облачная погода. Дожди, днем местами сильные. Ветер ночью юго-восточный, 5-10 м/с, днем юго-западный, 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем +7+12 градусов. В Белгороде ночью от 7 до 9 градусов выше ноля, днем +10+12 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает население соблюдать меры безопасности: позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья, не перегружайте электросеть мощными бытовыми приборами и не оставляйте их надолго включенными. Не оставляйте без присмотра детей и не позволяйте им играть со спичками и другими пожароопасными предметами.

Владельцам печного отопления специалисты советуют обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время дождя. Соблюдайте скоростной режим. Будьте предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.