В Белгороде ремонтируют автодорогу на улице Победы

Всего в 2022 году в Белгородской области в нормативное состояние приведут более 800 км дорог. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В ходе ремонта решат несколько важных вопросов с организацией дорожного движения и парковки. Об этом информирует пресс-служба городской администрации

В районе дома № 5 по ул. Пугачёва упорядочат парковку, выделят места для инвалидов. Перенесут в соответствии с нормативами и сделают более безопасным пешеходный переход. Кроме того, добавят третью полосу на перекрёстках Победы - Князя Трубецкого и Победы - Белгородского полка. Это позволит разгрузить автомобильный трафик.

Напомним, всего в 2022 году в Белгородской области в нормативное состояние приведут более 800 км дорог.