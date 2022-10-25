В Белгородской области в столкновении «Пежо» и «Дафа» погиб 55-летний мужчина

По предварительным данным, вчера, 24 октября, в 13:20 в районе строения № 2 в Старом Осколе по первому проезду Цемзаводской площадки 55-летний водитель, управляя «Пежо 307», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Даф», в составе с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП водитель а «Пежо» от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгороде погиб водитель «Тойоты». Мужчина въехал в опору ЛЭП.