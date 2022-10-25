Белгородские спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по кудо

Белгородскую область представляли семь бойцов, два из которых вернулись домой с медалями. Фото ЦСП Белгородской области.

В московском дворце спорта «Динамо» прошел всероссийский турнир по кудо с участием 389-ти спортсменов из 15-ти регионов страны. Белгородскую область представляли семь бойцов, два из которых вернулись домой с медалями.

Среди юношей 12-13 лет Кирилл Колесниченко стал победителем в абсолютной весовой категории. У Ивана Алфимова в этой же возрастной группе второй результат. Тренируются спортсмены под руководством Юрия Давыдова и Владимира Сена.

Как сообщалось ранее, в день 30-летия выступления в Суперлиге «Белогорье» разгромило «Нову». Несмотря на стартовую нервотрепку, «львы» не отдали сопернику ни одного сета.